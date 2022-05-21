Токаев подписал закон о биологической безопасности

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Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан Закон "О биологической безопасности Республики Казахстан", а также пакет поправок к нему. Об этом этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О биологической безопасности Республики Казахстан", - отмечается в тексте.

В другом документе указывается, что президент также подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности".

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты сената на пленарном заседании палаты приняли проект закона "О биологической безопасности Республики Казахстан" с сопутствующими поправками. Оба документа были направлены на подпись главе государства.

По словам главы Минздрава Ажар Гиният, в рамках закона для каждой потенциально возможной угрозы будут разрабатываться протоколы (сценарии) реагирования в области биобезопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970405-tokaev-podpisal-zakon-o-biologicheskoy-bezopasnosti/