Первый в мире летальный исход от оспы обезьян выявили в Нигерии

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 30 мая, стало известно о первом в мире летальном случае оспы обезьян. Указывается, что от болезни скончался мужчина средних лет. Об этом сообщается на официальном сайте национального Центра профилактики и контроля заболеваний.

Как говорится в сообщении центра, по состоянию на 29 мая в девяти штатах Нигерии всего зарегистрирован 21 случай оспы обезьян, один из которых — летальный.

От недуга скончался 40-летний мужчина. Указывается, что он страдал от сопутствующих болезней, а также принимал иммунопонижающие препараты.

Напомним, что ранее ВОЗ призвала страны мира усилить эпиднадзор за оспой обезьян. Кроме того, недавно казахстанские ученые заявили, что готовы взяться за разработку вакцины от оспы обезьян.

Кроме того, мы рассказывали, что из себя представляет вирус оспы обезьян и чем он опасен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1971708-pervyy-v-mire-letalnyy-sluchay-ospy-obezyan-vyyavili-v-nigerii/