Казахстанские ученые заявили, что готовы взяться за разработку вакцины от оспы обезьян

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В Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности (НИИПББ) заявили о готовности разработать казахстанскую вакцину от оспы обезьян. Специалисты отметили риск завоза этой инфекции в Казахстан.

Хотя о пандемии обезьяньей оспы речи не идет, темпы распространения этого заболевания в мире настораживают, отмечают корреспонденты телеканала "Хабар 24".

По данным ВОЗ, зафиксировано уже более двух сотен пациентов с этим заболеванием в 14 странах. В Министерстве здравоохранения Казахстана подтвердили, что риск завоза инфекции в нашу страну сохраняется.

"Вероятность очень высокая, потому что казахстанские туристы бывают в Саудовской Аравии, в Турции или в африканских странах. Она завтра может сюда попасть или чуть позже. Поэтому необходимо быть в курсе дела, предпринимать определенные специальные меры, чтобы не запустить эту инфекцию в страну", – заявил заведующий лабораторией особо опасных инфекций НИИПББ Леспек Кутумбетов.

Сообщается, что ранее достаточно хорошо изученная инфекция вышла за пределы африканского континента, так как, по мнению специалистов ВОЗ, мутировала и приобрела свойства передаваться от человека к человеку.

Как рассказали корреспонденты телеканала, по своим клиническим проявлениям обезьянья оспа напоминает особо опасную натуральную оспу, но протекает достаточно легко, и для того, чтобы заразиться ею, нужно минимум несколько часов контактировать с больным человеком.

Однако, по мнению Леспека Кутумбетова, это не меняет положения дел – вред населению страны она способна причинить, а потому вакцина рано или поздно может потребоваться.

"Наш институт этими pox-вирусами занимается очень много лет. Поэтому опыт, можно сказать, большой. Дело в том, что оспа коров и натуральная оспа, оспа обезьян – одной группы. Поэтому между ними есть очень хорошее родство и иммунная антигенная связь, поэтому один вирус запросто может создавать иммунитет против другого вируса. Вот, например, коровий вирус очень хороший создает иммунитет против натуральной оспы", – отметил специалист.

В данном случае речь идет о так называемой дженерик-вакцине. Отмечается, что подобные иммунные препараты уже создавались и показывали свою эффективность.

"Если на основе коровьего вируса, я думаю, в ускоренном порядке, если работать так же, как при СOVID-19, за полгода саму вакцину можно создать. А дальше уже доклинические испытания, клинические испытания – это уже будет зависеть от Министерства здравоохранения, насколько оно будет оперативно, насколько будет нас поддерживать", – добавил Леспек Кутумбетов

Тем не менее, специалист посоветовал не драматизировать ситуацию. По его мнению, после недавней пандемии казахстанская система здравоохранения стала намного сильнее, а эпидемиологи и медики научились эффективно противостоять особо опасным инфекциям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1971333-kazahstanskie-uchenye-zayavili-chto-gotovy-vzyatsya-za-razrabotku-vaktsiny-ot-ospy-obezyan/