Сколько случаев коронавируса зарегистрировали в Карагандинской области

В Карагандинской области зарегистрировано более 47 тысяч случаев ОРВИ с начала эпидемиологического сезона. Чаще всего болеют дети, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДСЭК.

Как сообщается на официальном сайте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области, в регионе с начала эпидемиологического сезона в период с 1 октября 2024 года по 5 января 2025 года зарегистрировано 47 605 случаев ОРВИ.

В структуре заболеваемости на детей до 14 лет приходится 58%.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 1,9%.

В том числе зарегистрировано 16 лабораторно подтвержденных случаев гриппа (А1). В 13-ти случаях заболели дети до 14 лет.

Также в области циркулируют негриппозные вирусы, удельный вес которых составил 40% от общего числа исследованных (669) проб. В основном выявляются риновирус, РС-вирус, аденовирус.

В 2024 году в регионе зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, из которых 34 приходится на детей до 14 лет (35%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости в 9,9 раза или на 89%.

В ведомстве напомнили об основных мерах профилактики гриппа, ОРВИ и КВИ:

ограничение времени пребывания в местах массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях;

использование одноразовых масок в закрытых помещениях и местах скопления людей;

ограничение контактов с заболевшими;

соблюдение этикета кашля и гигиены рук;

регулярное проветривание и влажная уборка помещений;

употребление продуктов, богатых витамином С;

своевременное обращение за медицинской помощью, избегание самолечения.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области резко выросло число заболевших свиным гриппом, большая часть из которых - дети. Медики порекомендовали казахстанцам избегать мест массового скопления людей и носить маски.

Также стало известно, что на складах Казахстана имеется необходимый запас препаратов и лекарств для лечения инфекции верхних и нижних дыхательных путей.