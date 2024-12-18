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Эзотерика

Вспышку свиного гриппа зафиксировали в Актюбинской области

Опубликовано:

Больница
Больница. Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Актюбинской области резко выросло число заболевших свиным гриппом, большая часть из которых - дети, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал КТК, за последнюю неделю в инфекционном стационаре Актобинской области наплыв пациентов с высокой температурой, сильным кашлем и головными болями. Ежедневно в больницу поступают до 120 человек с симптомами гриппа. Но госпитализируют не всех. Оставляют лишь самых тяжелых. Это порядка 40% от общего числа больных. Остальных отправляют на амбулаторное лечение.

"Идет рост заболеваемости гриппом. Необходимо отметить, что в данное время проведено обследование 793 пациентов на вирус гриппа, ОРВИ. И из них у 45 человек лабораторно подтверждается грипп H1N1, это свиной грипп. Большую категорию пациентов занимают, конечно, маленькие дети до одного года", - отмечает замглавного врача Актюбинской областной клинической инфекционной больницы Майра Нургалиева.

Сейчас в инфекционном стационаре с гриппом и другими простудными заболеваниями находятся 67 пациентов. 55 из них - дети, 12 - беременные женщины",

В основном госпитализируют малышей до пяти лет уже с осложнениями. При несвоевременном лечении грипп довольно опасен, предупреждают врачи.

Отмечается, что чаще всего он приводит к бронхиту, пневмонии, а в запущенной форме и вовсе может довести до летального исхода.

"Необходимо вовремя обращаться к специалистам и ни в коем случае не запускать болезнь. Самолечением заниматься крайне опасно. Поскольку, если запустить грипп, это может привести к тяжелой форме пневмонии. А это чревато серьезными последствиями”, - отмечает заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Мухтар Сербаев.

Единственный верный способ защитить себя от гриппа и других острых респираторных заболеваний, как уверяют врачи, - это вакцинация. Прививку могут получить даже беременные.

Медики также рекомендуют казахстанцам избегать мест массового скопления людей и носить маски.

По официальным данным, только за последнюю неделю в регионе ОРВИ подхватило свыше 12 тысяч жителей. При этом сезон простудных заболеваний только начинается, говорят врачи.

Источник: КТК

Как сообщается на официальном сайте ВОЗ, факторами риска при свином гриппе являются нахождение в непосредственной близости от инфицированных свиней или посещение мест, где содержатся свиньи. Известно, что вирусы свиного гриппа подтипов A(H1) и A(H3) также могут вызывать спорадические случаи заражения среди людей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2202029-vspyshku-svinogo-grippa-zafiksirovali-v-aktyubinskoy-oblasti/

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