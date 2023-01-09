"Более заразный": вирусологи рассказали о новом подвиде коронавируса "кракене"

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Вирусологи выразили мнение, что у нового подвида коронавируса "кракена" (подтипа коронавируса SARS-CoV-2 XBB.1.5) нет существенных особенностей. Подвид похож на ранее известный омикрон-штамм, передает РБК.

"Кракен" - подтип коронавируса SARS-CoV-2 XBB.1.5, который уже выявили в США, Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии, Испании, Швеции, Исландии, Бельгии и еще в нескольких странах. Ранее мы писали, что еще нужно знать о данном варианте коронавируса.

По мнению российских вирусологов, "кракен" мало отличается от предшествующих ему мутаций коронавируса, а также, скорее всего, не представляет большой опасности.

"("Кракен" - прим. РБК) мало отличается от предыдущих (мутаций - прим. ред.), это же все равно "омикрон" считается. Другое дело, что, на мой взгляд, это не эволюция "омикрона". Это уже параллельная идет эволюция вируса, изменения. Но, судя по всему, он не вызывает более тяжелых заболеваний", — рассказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.

Единственное важное отличие "кракена", по мнению Зверева, - способность заражать тех, кто переболел первыми вариантами "омикрона". Но даже при этом болезнь, скорее всего, будет протекать легко.

"Пока, к счастью, не произошла мутация, которая привела бы, например, к появлению высокопатогенного штамма. Этого нет! Эволюция этого вируса пошла по пути "более заразный и менее летальный", - говорит вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

На прошлой неделе ВОЗ заявила, что миру угрожает новый штамм коронавируса, который способен спровоцировать волну заболеваемости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2004609-bolee-zaraznyy-virusologi-rasskazali-o-novom-podvide-koronavirusa-krakene/