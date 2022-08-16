Нур-Султан в "зеленой" зоне по COVID-19: опубликовано новое постановление

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Заместитель главного государственного санврача Нур-Султана Жанна Пралиева подписала постановление о мерах профилактики коронавирусной инфекции в городе, документ опубликован на официальном сайте столичного ДСЭК.

С учетом снижения регистрации случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения и переходом Нур-Султана в "зеленую" зону матрицы оценки эпидемиологической ситуации, заместитель главного санитарного врача столицы постановила:

Акимату города Нур-Султан, Палате предпринимателей города Нур-Султан, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, физическим и юридическим лицам независимо от форм собственности рекомендовать:

ношение масок при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения (ЦОНы), банки, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), в организованных коллективах, а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи.

Согласно документу, акимат Нур-Султана, Палата предпринимателей города, государственные органы, правоохранительные и специальные органы, руководители предприятий, организаций, субъекты предпринимательства, физические и юридические лица независимо от форм собственности должны обеспечить:

проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по своевременной вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции. организацию работы по проведению дезинфекционных мероприятий, бесперебойной работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха и соблюдению режима проветривания на объектах с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте.

Управлению общественного здравоохранения Нур-Султана поручено обеспечить проведение вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции среди населения города.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

При этом, отмечается, что постановление главного государственного санитарного врача города от 21 июля 2022 года об ограничительных мерах утратило силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983462-nur-sultan-v-zelenoy-zone-po-covid-19-opublikovano-novoe-postanovlenie/