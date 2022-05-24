Новые случаи заражения КВИ выявили в трех регионах Казахстана

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Новые данные о ситуации с коронавирусом опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 – за минувшие сутки, 23 мая, в Казахстане зафиксировали четыре случая заражения КВИ.

В разрезе регионов ситуация, согласно последним данным, выглядит следующим образом:

в Алматы – 2 подтвержденных случая заражения;

в Актюбинской области – 1;

в Алматинской области – 1.

Всего же в Казахстане зарегистрировали 1 305 701 случай заражения коронавирусом.

Напомним, накануне сообщалось о шести новых случаях заражения коронавирусом, за сутки до этого – о пяти случаях.

Между тем главный санврач страны вчера подписала новое постановление о вакцинации от КВИ – теперь ревакцинация от COVID-19 в Казахстане доступна и иностранцам, живущим в стране дольше трех месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1970712-novye-sluchai-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-treh-regionah-kazahstana/