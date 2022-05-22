Новые случаи коронавируса выявили только в Алматы и Шымкенте

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано всего 5 новых случаев заболевания КВИ. Последние данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что 20 мая в Казахстане выявили три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (в Алматы и Нур-Султане). 19 мая в республике подтвердилось 16 случаев заболевания коронавирусом.

21 мая новых заболевших выявили только в Шымкенте - 2 и в Алматы - 3.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 305 691 случай заражения COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1970442-novye-sluchai-koronavirusa-vyyavili-tolko-v-almaty-i-shymkente/