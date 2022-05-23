Новые случаи заражения КВИ выявили в двух городах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки, 22 мая, в Казахстане зарегистрировали лишь шесть новых случаев заражения КВИ. Обновленные данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно последним данным, эпидситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 3.

За все время пандемии в Казахстане подтвердили 1 305 697 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, накануне сообщалось о пяти новых случаях заражения коронавирусом, за сутки до этого - о трех новых случаях.

Неделю назад глава Минздрава сообщила, что в связи со стабилизацией с COVID-19 ситуации в Казахстане сняли сняты все карантинные ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1970521-novye-sluchai-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-dvuh-gorodah-kazahstana/