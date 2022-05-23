Главный санврач Казахстана подписала новое постановление о ревакцинации

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Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

В тексте постановления указывается, что теперь ревакцинация в Казахстане доступна и иностранцам, живущим в стране дольше трех месяцев.

Касательно интервала между основным курсом вакцинации и ревакцинацией регламент остался прежним - получить дополнительную прививку можно 6 месяцев после второй дозы основной.

Кроме того, указывается, что повторной ревакцинации против КВИ подлежат следующие группы лиц, имеющие высокий риск заболевания COVID-19 (по приоритетности):

медицинские работники;

контингент и персонал медико-социальных учреждений;

сотрудники силовых структур;

педагоги;

контингент учреждений пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы;

лица старше 50 лет.

Постановление вступает в силу с 25 мая.

С полной версией документа можно ознакомиться по данной ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1970674-glavnyy-sanvrach-kazahstana-podpisala-novoe-postanovlenie-o-revaktsinatsii/