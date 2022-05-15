Коронавирус за сутки выявили у восьми человек из двух городов Казахстана

Иллюстративное фото: Douglas Magno/AFP/Getty Images

По последним данным за субботу, 14 мая, в Казахстане было зарегистрировано восемь случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены только в двух городах Казахстана:

в Нур-Султане – 4;

в Алматы – 4.

Всего в стране подтверждено 1 305 644 случая заражения COVID-19.

Напомним, что 13 мая в Казахстане зарегистрировали всего пять случаев заболевания КВИ, 12-го – 11 случаев, 11-го – 13 случаев заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969318-koronavirus-za-sutki-vyyavili-u-vosmi-chelovek-iz-dvuh-gorodov-kazahstana/