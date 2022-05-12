Северная Корея сообщила о первом случае COVID-19 в стране

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Власти Северной Кореи сообщили о первом случае заболевания COVID-19 на территории страны, передает агентство Yonhap.

Отмечается, что анализы были взяты у жителя Пхеньяна 8 мая. Согласно результатам, у него был выявлен омикрон-штамм коронавируса.

"С февраля 2020 года по сегодняшний день на нашем чрезвычайном карантинном фронте, который надежно охранялся в течение двух лет и трех месяцев, произошел самый серьезный инцидент национальной чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении Северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в стране объявлена "максимально чрезвычайная ситуация" из-за коронавируса. Однако он пообещал преодолеть "неожиданный кризис".

В мае прошлого года власти Северной Кореи приказали истребить всех кошек и голубей в пограничных с Китаем районах, чтобы остановить распространение COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968883-severnaya-koreya-soobschila-o-pervom-sluchae-covid-19-v-strane/