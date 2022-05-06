Антиковидные меры при агитации перед референдумом утвердили в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вице-министр здравоохранения – главный государственный санврач РК Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление "О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при агитации перед республиканским референдумом". Документ опубликован на официальном сайте Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

В документе перечислены меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при агитации перед республиканским референдумом.

При проведении агитации необходимо обеспечить:

проведение агитационных мероприятий в помещениях площадью, позволяющей исключить скопление населения;

регулирование потока участников агитационных мероприятий, не допуская скопления населения;

в помещениях – бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;

в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха – проведение регулярного проветривания помещения;

проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещений и всех рабочих поверхностей.

Отмечается, что ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты здоровья граждан при проведении агитации перед республиканском референдумом возлагается на организаторов мероприятий.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее Есмагамбетова сообщала, что ко дню референдума в Казахстане она примет отдельное постановление по санправилам на этом мероприятии – при ухудшении эпидситуации в день голосования вернут маски и приложение Ashyq.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968421-antikovidnye-mery-pri-agitatsii-pered-referendumom-utverdili-v-kazahstane/