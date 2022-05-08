Новые случаи COVID-19 за сутки выявили только в Алматы и Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки в Казахстане выявили 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, 6 мая было выявлено 11 зараженных коронавирусом в четырех регионах страны, 5 мая - 7 случаев инфицирования COVID-19.

За минувшие сутки новые случаи заражения КВИ выявили только в Алматы и Нур-Султане. В каждом городе зарегистрированы по 4 случая.

Всего в стране с момента начала пандемии подтверждено 1 305 592 случая.

Напомним, что по данным ООН, на конец 2021 года почти 15 миллионов смертей во всем мире были прямо или косвенно связаны с коронавирусной инфекцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968509-novye-sluchai-covid-19-za-sutki-vyyavili-tolko-v-almaty-i-nur-sultane/