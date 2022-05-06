7 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки, 5 мая, в Казахстане зарегистрировали 7 случаев заражения коронавирусом. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 4,

в Алматы – 2,

в Кызылординской области – 1.

За все время пандемии в Казахстане зафиксировали 1 305 573 случая заражения коронавирусом.

Напомним, накануне сообщалось о 9 новых случаях заражения КВИ, за сутки до этого число новых зараженных составило 6 человек.

Ранее сообщалось также, что казахстанцам разрешили пройти полный повторный курс вакцинации против коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968305-7-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/