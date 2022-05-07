Чуть более 10 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

Иллюстративное фото: Milan Jaros/Bloomberg/Getty Images

По данный за пятницу, 6 мая, в Казахстне было выявлено 11 зараженных коронавирусом в четырех регионах страны. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что по данным за 5 мая в Казахстане было зарегистрировано 7 случаев инфицирования COVID-19, а за день до этого, 4 мая, сообщалось о 9 пациентах, зараженных коронавирусом.

За прошедшую пятницу в разрезе регионов Казахстана эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 6 случаев заражения;

– 6 случаев заражения; в Алматы – 3;

в Алматинской области – 1;

в Кызылординской области – 1.

Всего за время эпидемии коронавируса в стране подтверждено 1 305 584 случая заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968460-chut-bolee-10-zarazhennyh-koronavirusom-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/