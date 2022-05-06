Почти 15 млн человек стали жертвами пандемии COVID-19, сообщили в ООН

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По состоянию на конец 2021 года почти 15 миллионов смертей во всем мире были прямо или косвенно связаны с коронавирусной инфекцией, передает официальный сайт ООН.

Данные охватывают период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.

14,9 млн человек скончались либо от коронавирусной инфекции, либо от влияния пандемии на системы здравоохранения. В результате последнего многие люди по всему миру не смогли получить доступ к жизненно важной медицинской помощи.

При этом показатель смертности у мужчин выше, чем у женщин.

Непосредственно от COVID-19 скончались 5,4 млн человек в мире, говорится в Twitter Всемирной организации здравоохранения.

Тем временем за минувшие сутки в Казахстане выявили семь случаев заболевания COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968329-pochti-15-mln-chelovek-stali-zhertvami-pandemii-covid-19-soobschili-v-oon/