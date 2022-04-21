Суточный прирост зараженных КВИ немного вырос в Казахстане
За последние сутки, 20 апреля, в Казахстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 3;
- в городе Алматы – 6;
- в ВКО – 1;
- в Жамбылской области – 1;
- в ЗКО – 1;
- в Костанайской области – 1;
- в Туркестанской области – 1.
Всего же в Казахстане был выявлен 1 305 431 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Отметим, несколько дней подряд в стране наблюдается незначительный рост заболеваемости КВИ. Так, 18 апреля сообщалось о 9 случаях заражения коронавирусом, 19 апреля - о 10 случаях, а вчера, 20 апреля - об 11 новых зараженных.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1966060-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-nemnogo-vyros-v-kazahstane/