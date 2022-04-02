Менее 20 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Казахстане

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За минувшие сутки, 1 апреля, на территории Казахстана зарегистрировали 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 3 ;

; Алматы - 9 ;

; Шымкент - 1;

Акмолинская область - 0;

Актюбинская область - 0;

Алматинская область - 1;

Атырауская область - 0;

Восточно-Казахстанская область - 1;

Жамбылская область - 0;

Западно-Казахстанская область - 0;

Карагандинская область - 0;

Костанайская область - 2;

Кызылординская область - 0;

Мангистауская область - 0;

Павлодарская область - 2;

Северо-Казахстанская область - 0;

Туркестанская область - 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 170 случаев коронавируса.

Напомним, за 31 марта в республике зарегистрировали 16 новых случаев заболевания КВИ в 7 регионах, за сутки 30 марта COVID-19 подтвердился у 21 человека, за 29 марта - у 32 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963196-menee-20-novyh-sluchaev-koronavirusa-vyyavleno-za-sutki-v-kazahstane/