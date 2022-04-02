Менее 20 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Казахстане
За минувшие сутки, 1 апреля, на территории Казахстана зарегистрировали 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 3;
- Алматы - 9;
- Шымкент - 1;
- Акмолинская область - 0;
- Актюбинская область - 0;
- Алматинская область - 1;
- Атырауская область - 0;
- Восточно-Казахстанская область - 1;
- Жамбылская область - 0;
- Западно-Казахстанская область - 0;
- Карагандинская область - 0;
- Костанайская область - 2;
- Кызылординская область - 0;
- Мангистауская область - 0;
- Павлодарская область - 2;
- Северо-Казахстанская область - 0;
- Туркестанская область - 0.
Всего в стране подтверждено 1 305 170 случаев коронавируса.
Напомним, за 31 марта в республике зарегистрировали 16 новых случаев заболевания КВИ в 7 регионах, за сутки 30 марта COVID-19 подтвердился у 21 человека, за 29 марта - у 32 казахстанцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963196-menee-20-novyh-sluchaev-koronavirusa-vyyavleno-za-sutki-v-kazahstane/