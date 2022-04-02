Здоровье
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Менее 20 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Казахстане

У мужчины берут анализы
Иллюстративное фото: pexels.com

За минувшие сутки, 1 апреля, на территории Казахстана зарегистрировали 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

  • Нур-Султан - 3;
  • Алматы - 9;
  • Шымкент - 1;
  • Акмолинская область - 0;
  • Актюбинская область - 0;
  • Алматинская область - 1;
  • Атырауская область - 0;
  • Восточно-Казахстанская область - 1;
  • Жамбылская область - 0;
  • Западно-Казахстанская область - 0;
  • Карагандинская область - 0;
  • Костанайская область - 2;
  • Кызылординская область - 0;
  • Мангистауская область - 0;
  • Павлодарская область - 2;
  • Северо-Казахстанская область - 0;
  • Туркестанская область - 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 170 случаев коронавируса.

Напомним, за 31 марта в республике зарегистрировали 16 новых случаев заболевания КВИ в 7 регионах, за сутки 30 марта COVID-19 подтвердился у 21 человека, за 29 марта - у 32 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963196-menee-20-novyh-sluchaev-koronavirusa-vyyavleno-za-sutki-v-kazahstane/

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