Всего 77 казахстанцев с коронавирусом выявили за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане коронавирус выявили еще у 77 человек. Заболеваемость продолжает снижаться. Новые данные опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 5,
- Алматы - 26,
- Шымкент - 1,
- Акмолинская область - 5,
- Актюбинская область - 2,
- Алматинская область - 5,
- Атырауская область - 0,
- Восточно-Казахстанская область - 2,
- Жамбылская область - 3,
- Западно-Казахстанская область - 1,
- Карагандинская область - 1,
- Костанайская область - 3,
- Кызылординская область - 0,
- Мангистауская область - 0,
- Павлодарская область - 5,
- Северо-Казахстанская область - 18,
- Туркестанская область - 0.
Всего в стране подтверждено 1 303 925 случаев.
Напомним, за сутки 4 марта в стране обнаружили 220 заболевших коронавирусом, за 5 марта был зарегистрирован 171 новый случай, за 6 марта - 141.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959699-vsego-77-kazahstantsev-s-koronavirusom-vyyavili-za-sutki/