Всего 77 казахстанцев с коронавирусом выявили за сутки

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За прошедшие сутки в Казахстане коронавирус выявили еще у 77 человек. Заболеваемость продолжает снижаться. Новые данные опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 5,

Алматы - 26 ,

, Шымкент - 1,

Акмолинская область - 5,

Актюбинская область - 2,

Алматинская область - 5,

Атырауская область - 0,

Восточно-Казахстанская область - 2,

Жамбылская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 1,

Карагандинская область - 1,

Костанайская область - 3,

Кызылординская область - 0,

Мангистауская область - 0,

Павлодарская область - 5,

Северо-Казахстанская область - 18 ,

, Туркестанская область - 0.

Всего в стране подтверждено 1 303 925 случаев.

Напомним, за сутки 4 марта в стране обнаружили 220 заболевших коронавирусом, за 5 марта был зарегистрирован 171 новый случай, за 6 марта - 141.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959699-vsego-77-kazahstantsev-s-koronavirusom-vyyavili-za-sutki/