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Всего 77 казахстанцев с коронавирусом выявили за сутки

Лаборант с пробирками в руках
Иллюстративное фото: pexels.com

За прошедшие сутки в Казахстане коронавирус выявили еще у 77 человек. Заболеваемость продолжает снижаться. Новые данные опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

  • Нур-Султан - 5,
  • Алматы - 26,
  • Шымкент - 1,
  • Акмолинская область - 5,
  • Актюбинская область - 2,
  • Алматинская область - 5,
  • Атырауская область - 0,
  • Восточно-Казахстанская область - 2,
  • Жамбылская область - 3,
  • Западно-Казахстанская область - 1,
  • Карагандинская область - 1,
  • Костанайская область - 3,
  • Кызылординская область - 0,
  • Мангистауская область - 0,
  • Павлодарская область - 5,
  • Северо-Казахстанская область - 18,
  • Туркестанская область - 0.

Всего в стране подтверждено 1 303 925 случаев.

Напомним, за сутки 4 марта в стране обнаружили 220 заболевших коронавирусом, за 5 марта был зарегистрирован 171 новый случай, за 6 марта - 141.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959699-vsego-77-kazahstantsev-s-koronavirusom-vyyavili-za-sutki/

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