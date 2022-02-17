Доминикана отменила все антиковидные ограничения в стране

Доминиканская Республика. Иллюстративное фото: Pexels

В Доминиканской Республике решили отменить все коронавирусные ограничения с 17 февраля, передает ANI News.

Об этом сообщил президент республики Луис Абинадер, заявив, что число случаев COVID-19 в стране значительно снизилось за последний месяц.

"Такие меры, как использование маски, необходимость предъявления карты вакцинации для доступа во все места или ограничения в общественных местах сегодня являются личной ответственностью каждого из нас", - сказал Абинадер.

Он добавил, что жители возглавляемой им страны сейчас нуждаются в "эмоциональном восстановлении". Поэтому антиковидные меры будут отменены.

Но несмотря на это, власти Доминиканской Республики будут активно призывать население вакцинироваться.

Напомним, в начале февраля премьер-министр Франции заявил, что из-за введения новых паспортов вакцинации в стране отменят обязательное правило ношения масок на улицах. Также будут смягчены и другие антиковидные ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956616-dominikana-otmenila-vse-antikovidnye-ogranicheniya-v-strane/