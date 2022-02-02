Почти 4 тыс. астанчан с "красным" статусом в Ashyq нарушили карантин в январе

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За время эпидемии COVID-19 в Нур-Султане выявили почти 80 тыс. нарушителей карантина с "красным" статусом в Ashyq, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на главного санврача столицы Сархат Бейсенову.

Как отметила Бейсенова, с начала текущего года в столице эпидситуация по КВИ остается крайне напряженной.

Несмотря на тенденцию к стабилизации, только за минувшие сутки было выявлено 822 новых случая заражения. С начала текущего года зарегистрировано 79 494 случая - это 45% от всех случаев по Казахстану в целом.

Тем не менее, по поручению президента в столице ослабили ограничения для субъектов бизнеса. По словам главного санврача города, за весь период пандемии во всех отраслях бизнеса таких масштабных послаблений карантина еще не было.

Это, как отметила Сархат Бейсенова, накладывает особую ответственность на бизнес за соблюдение алгоритмов безопасной работы.

Вместе с тем Сархат Бейсенова указала, что только за январь на объектах, участвующих в проекте Ashyq, было выявлено 3837 посетителей с "красным" статусом и 73 человека с "желтым" статусом.

В конце своего сообщения главный санврач вновь призвала граждан пройти вакцинацию и ревакцинацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954239-pochti-4-tys-astanchan-s-krasnym-statusom-v-ashyq-narushili-karantin-v-yanvare/