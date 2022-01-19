Никол Пашинян выиграл суд против Армении

Никол Пашинян. Фото: Diego Herrera/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выиграл дело в ЕСПЧ против своей страны, передает РБК.

Пашинян обратился в ЕСПЧ из-за уголовного преследования после участия в протестах в Ереване в 2008 году. Тогда прошли выборы президента Армении и победил Серж Саргсян. Сторонники его оппонента организовали митинги, в которых активно участвовал нынешний премьер страны.

В столкновениях протестующих с правоохранителями погибли 10 человек, не менее 200 получили травмы. Пашиняна после тех событий объявили в розыск, он около года скрывался от полиции. В 2009 году политик сдался властям, на следующий год его приговорили к семи годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков. На свободу Пашинян вышел в 2011 году по амнистии.

Согласно постановлению ЕСПЧ, приговор Пашиняну нарушил статьи 5 и 11 Европейской конвенции по правам человека – о праве на свободу и личную неприкосновенность и праве на свободу мирных собраний.

"Мирные участники (протестов) не должны привлекаться к ответственности за предосудительные действия, которые совершают другие", – говорится в решении суда.

Поскольку премьер-министр Армении не требовал материальной компенсации, суд ее не назначил.

В августе прошлого года Никол Пашинян снова стал премьером Армении после того, как подал в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951886-nikol-pashinyan-vyigral-sud-protiv-armenii/