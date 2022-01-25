Минздрав: Пик заболеваемости в Казахстане прогнозируется на середину февраля

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В казахстанском Минздраве озвучили прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в стране – он придется на конец зимы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы проводим постоянный прогноз эпидситуации. По последнему прогнозу, вы знаете, у нас реализуется прогноз по трем сценариям: реалистичный, оптимистичный и пессимистичный.

Пик заболеваемости по сегодняшнему прогнозу - это где-то середина февраля", - заявила глава комитета МЗ Айжан Есмагамбетова.

Напомним, что сегодня стало известно о смягчении карантинных требований для лиц с "синим" статусом в Ashyq – люди вновь могут посещать ряд объектов.

По данным Минздрава, заболеваемость КВИ в стране выросла в 11 раз.

Кроме того, за минувшие сутки в стране выявили 9016 новых случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952932-minzdrav-pik-zabolevaemosti-v-kazahstane-prognoziruetsya-na-seredinu-fevralya/