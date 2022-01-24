До 3 тыс. случаев заболевания COVID-19 в сутки прогнозируют в Алматы к концу месяца

Көрнекі фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Главный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова во время аппаратного совещания в акимате рассказала о прогнозе по заболеваемости коронавирусом в городе. По ее словам, сейчас Алматы находится в середине "красной зоны", передает корреспондент NUR.KZ.

"Произошел резкий рост заболеваний из-за вытеснения штамма "дельта" штаммом "омикрон". К концу месяца мы ожидаем, что будем выявлять по три тысячи случаев заболеваний в сутки.

Происходит увеличение повторных случаев заболевания. Рост за последнюю неделю произошел в два раза. В целом, мы зарегистрировали шестнадцатикратное увеличение заболеваемости среди переболевших и вакцинированных. Иммунная прослойка в городе увеличилась до 62,4%. Но этого недостаточно, чтобы достигнуть коллективного иммунитета", - сказала главный санврач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова.

Она также отметила, что в связи с новым постановлением главного государственного санврача Казахстана, разрешающим возвращение к традиционному формату обучения, школам и вузам стоит неукоснительно соблюдать меры санитарной безопасности. Иначе придется снова перевести учеников на онлайн-обучение. По ее словам, сейчас Алматы находится в середине "красной" зоны по уровню распространения коронавируса.

"Нужно не откладывать в долгий ящик, активно вакцинироваться и ревакцинироваться. Всего 10% вакцинированных прошли ревакцинацию. Это очень мало.

Да, по сравнению с "дельтой", штамм "омикрон" протекает не в тяжелой форме. Многие переносят его на ногах, находятся дома. Уровень госпитализации при выявлении до 2 тысяч в сутки составляет порядка 150-170. Но это не значит, что надо пренебрегать санитарными правилами. Опасность сохраняется. Нужно защищать себя и прививаться. Только так мы можем побороть эту инфекцию. COVID-19 все еще с нами. Надо принимать все меры, чтобы сохранить жизнь и здоровье", - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Также руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев сообщил, что вчера в город поступило 12 тысяч вакцин "Спутник Лайт". По его словам, всего алматинцам доступно 400 тысяч вакцин.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952598-do-3-tys-sluchaev-zabolevaniya-covid-19-v-sutki-prognoziruyut-v-almaty-k-kontsu-mesyatsa/