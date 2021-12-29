Информацию о заражении иностранцев "омикроном" в Алматы прокомментировал санврач

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов во время онлайн-брифинга ответил на вопрос о том, есть ли в Алматы штамм "омикрон", учитывая, что у прилетевших в Китай из Казахстана людей обнаружили этот вариант вируса, передает NUR.KZ.

По словам Байгабулова, в Алматы этого штамма нет, а касательно зараженных иностранцев властям другой страны следует провести эпидрасследование.

"Те пробы, которые были направлены в Нур-Султан для геномного секвенирования, в них не обнаружен штамм "омикрон". В сообщении говорится, что они полетели через Южную Корею, говорить, что они заболели или заразились "омикроном" в городе Алматы - не имеет ничего общего", - сообщил Байгабулов.

По его словам, говорить, что завоз штамма произошел из Казахстана неправильно.

"Для этого необходимо коллегам из указанной страны провести соответствующее эпидемиологическое расследование, учитывая факт, что они прилетели через транзитную страну", - сказал санврач.

Байгабулов также сообщил, что в отправленных ранее других пробах штамма "омикрон" также не выявлено.

Ранее бывший глава Минздрава Алексей Цой также говорил о том, что "омикрон" не установлен в Алматы, но исследования продолжаются.

Замакима Алматы Ержан Бабакумаров сообщал, что в Алматы празднование Нового года пройдет скромно, так как город "готовится к "омикрону".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949128-informatsiyu-o-zarazhenii-inostrantsev-omikronom-v-almaty-prokommentiroval-sanvrach/