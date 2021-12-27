"Новый год пройдет скромно, мы готовимся к "омикрону": замакима Алматы о праздниках

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Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил, что празднование Нового года в южной столице пройдет скромно из-за того, что все ожидают скорого выявления штамма "омикрон". По его словам, важно не допустить роста заболеваемости во время праздничных дней, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров высказался о праздновании Нового года.

"Новый год пройдет в городе скромно. Мы готовимся к "омикрону". Надо стараться избегать массовых мест и обязательно носить маски, держать социальную дистанцию", - заявил он.

Ержан Бабакумаров также напомнил, что вакцинированные перенесут заболевание легче, поэтому тем, кто еще не вакцинировался или не ревакцинировался, нужно сделать это.

"Город находится в условиях пандемии. У нас вакцинировано порядка 50 % населения. И очень мало ревакцинированных. Главное, чтобы праздник не способствовал росту заболеваемости", - сказал замакима.

Напомним, ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев высказывался, что "если алматинцы не начнут вакцинироваться сегодня, то завтра сами себе испортят Новый год".

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин озвучил прогноз, что пик пятой волны заболеваемости COVID-19 случится в городе в марте, и будет связан с распространением омикрон-штамма.

На сегодняшний день штамм "омикрон" выявили в десяти странах мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948760-novyy-god-proydet-skromno-my-gotovimsya-k-omikronu-zamakima-almaty-o-prazdnikah/