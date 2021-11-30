На каком этапе взаимное признания паспортов вакцинации с Россией, рассказали в Минздраве

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Вице-министр здравоохранения Марат Шоранов в кулуарах правительства высказался о взаимном признании паспортов вакцинации Казахстана и России, передает корреспондент NUR.KZ.

Шоранов сообщил, что создана рабочая группа и проводятся встречи, в том числе на уровне вице-министров.

"Надеемся в ближайшее время решить два вопроса: вопрос обмена нотами о признании вакцин для трансграничного пересечения и второй, технический вопрос, - более глубокая интеграция информационных систем с целью свободного перемещения граждан уже внутри страны, посещение торговых центров и так далее", - добавил он.

При этом, он отметил, что рабочая группа определит эти сроки и "в ближайшее время две стороны сделают заявление".

"Мы заинтересованы в скорейшем решении этого вопроса", - резюмировал Шоранов.

Напомним, ранее о взаимном признании паспортов вакцинации между двумя странами высказались в российском МИДе. При этом официальный представитель ведомства Мария Захарова не смогла назвать примерные сроки принятия решения.

Между тем с 1 декабря между рядом казахстанских и российских городов запустят новые авиарейсы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944610-na-kakom-etape-vzaimnoe-priznaniya-pasportov-vaktsinatsii-s-rossiey-rasskazali-v-minzdrave/