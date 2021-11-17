Новые авиарейсы запустят между Казахстаном и рядом российских городов

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Ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных авиарейсов между Россией и Казахстаном будут сняты с 1 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Российской Федерации.

С 1 декабря принято решение возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение между следующими городами:

Жуковский – Нур-Султан, Жуковский – Алматы, Жуковский – Шымкент;

Краснодар – Нур-Султан, Оренбург – Нур-Султан, Сочи – Нур-Султан, Красноярск – Нур-Султан, Минеральные Воды – Нур-Султан, Екатеринбург – Нур-Султан;

Санкт-Петербург – Алматы, Краснодар – Алматы, Оренбург – Алматы, Сочи – Алматы, Минеральные Воды – Алматы, Ростов-на-Дону – Алматы, Екатеринбург – Алматы, Омск – Алматы и Уфа – Алматы;

Москва – Актобе, Санкт-Петербург – Актобе, Казань – Актобе;

Санкт-Петербург – Петропавловск;

Санкт-Петербург – Атырау, Краснодар – Атырау, Сочи – Атырау, Ростов-на-Дону – Атырау;

Москва – Усть-Каменогорск;

Ростов-на-Дону – Актау, Екатеринбург – Актау, Санкт-Петербург – Актау;

Ростов-на-Дону – Караганда.

Полеты будут выполняться с частотой от 1 до 3 рейсов в неделю.

Напомним, с 15 ноября Казахстан возобновил регулярные авиарейсы в Индию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942563-novye-aviareysy-zapustyat-mezhdu-kazahstanom-i-ryadom-rossiyskih-gorodov/