Алматинский врач предложил непривитым казахстанцам прийти на экскурсию в реанимацию

"Красная" зона. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Заместитель главного врача алматинской городской поликлиники №7 Нурбол Жумабеков во время брифинга в РСК заявил, что самым эффективным способом продемонстрировать вред отказа от вакцины будет приглашение непривитых казахстанцев на экскурсию в реанимацию. По словам врача, там сейчас находится много людей, которые ранее сомневались в вакцинации, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель главного врача алматинской городской поликлиники №7 Нурбол Жумабеков высказался об антиваксерах.

"Если бы у меня была возможность, я бы провел для них экскурсию в реанимации. Пусть посмотрят, как люди борются за жизнь. В реанимации сейчас находятся люди, которые тоже сомневались в необходимости вакцинации. И сейчас они в очень тяжелом состоянии. Можно всю жизнь бояться. А можно сделать вакцину и знать, что у тебя есть шанс избежать осложнений", - сказал Нурбол Жумабеков.

Он также напомнил, что нахождение Алматы в "зеленой" зоне по уровню распространения COVID-19 является результатом массовой вакцинации.

"Скептики, которые полагали, что вакцина плохо действует, сейчас могут убедиться, что это не так. Прошел почти год с начала массовой вакцинации. Лично я до сих не переболел коронавирусной инфекцией. Поэтому, если мы хотим снизить процент заболеваемости, нужно осознанно подходить к этому вопросу. Вакцинация - единственный действенный способ защитить себя и своих родных", - отметил Нурбол Жумабеков.

Напомним, за минувшие сутки в Казахстане выявили 905 случаев заболевания COVID-19. Это на 136 случаев больше, чем накануне.

Также министр здравоохранения РК Алексей Цой ответил, разрешат ли в Казахстане в этом году проводить новогодние корпоративы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943720-almatinskiy-vrach-predlozhil-neprivitym-kazahstantsam-priyti-na-ekskursiyu-v-reanimatsiyu/