70 алматинцев с "красным" статусом в Ashyq пытались попасть в кафе и ЦОНы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

70 жителей Алматы с подтвержденным коронавирусом, и, следовательно, с "красным" статусом в Ashyq, нарушили положенный им 14-дневный карантин. Департамент санэпидконтроля города по традиции публикует их имена на своем официальном сайте.

Указанные 70 человек посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по Ashyq: в ЦОНах, ресторанах, фитнес-центрах, аэропорту, кинотеатрах, компьютерных клубах, боулинг-центрах, автоцентрах, гостиницах, салонах красоты, детских садах, бассейнах, на объектах образования и других объектах.

Как отметили в ДСЭК, нарушающие режим самоизоляции жители являются сотрудниками офисных организаций, социальных сфер, организаций образования, банков, торговли, финансового рынка, социальных услуг, общепита и других объектов.

Всех нарушителей с "красным" статусом, коих всего 70, не допустили на объекты, работающие по проекту Ashyq. Более того, их привлекли к административной ответственности – штрафу в размере 30 МРП (87 510 тенге).

С именами нарушителей можно ознакомиться на сайте ДСЭК.

"В этой связи департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом.

Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.

Также напоминаем участникам проекта Ashyq о необходимости сканирования всех посетителей с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе Алматы", – предупредили в департаменте санэпидконтроля Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942190-70-almatintsev-s-krasnym-statusom-v-ashyq-pytalis-popast-v-kafe-i-tsony/