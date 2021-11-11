Пандемия COVID-19 могла стать причиной вспышки другой опасной болезни

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Пандемия COVID-19 стала причиной низких показателей иммунизации населения мира против кори, передает официальный сайт ВОЗ.

Как утверждают специалисты из ВОЗ и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2020 году более 22 миллиона детей пропустили первую дозу вакцины от кори. Это может создать условия для возникновения вспышек этого недуга по всему миру. Также снизились усилия по мониторингу кори.

В прошлом году крупные вспышки произошли в 26 странах. На них пришлось 84 процента всех случаев.

24 кампании вакцинации против кори в 23 странах были отложены из-за пандемии COVID-19. Специалисты призвали усилить плановую вакцинацию.

"Регулярная иммунизация должна быть защищена и усилена; в противном случае мы рискуем обменять одну смертельную болезнь на другую", - говорит директор Департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов ВОЗ, доктор Кейт О’Брайен.

Ранее представитель ВОЗ рассказал, когда будет объявлен конец пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941624-pandemiya-covid-19-mogla-stat-prichinoy-vspyshki-drugoy-opasnoy-bolezni/