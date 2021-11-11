Кардиолог рассказал о "немом убийце" при постковидном синдроме

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Врач рассказал, что при постковидном синдроме у человека могут начаться проблемы с артериальным давлением, передает Sputnik Россия.

"COVID-19 поражает нервную систему, с чем, собственно, и связаны искажение или потеря запаха и вкуса. Когда это происходит, наступает, в частности, дисрегуляция, дезадаптация артериального давления", - говорит доктор медицинских наук, профессор, кардиолог Заурбек Шугушев.

Таким образом, люди, у которых всегда было высокое давление, после выписки начинают страдать гипотонией. А у пациентов с низким давлением проявляется гипертония.

"Артериальное давление называют "немой убийца". Если при постковидных изменениях, при дезадаптации (давления, – ред.), человек, который всегда ходил с давлением 140, начинает ходить с давлением 160-180, соответственно, этот пациент из "нормотоника", то есть человека с нормальным артериальным давлением, переходит в категорию злостных гипертоников", - объяснил врач.

Последствием может стать дисфункция сосудистой стенки (эндотелий) из-за высокого артериального давления. Если раньше к этому человек приходил спустя годы, то при постковидном синдроме этот процесс занимает всего несколько недель.

Поэтому, как говорит кардиолог, важно вовремя сделать вакцину от COVID-19, чтобы последствия были не тяжелыми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941617-kardiolog-rasskazal-o-nemom-ubiytse-pri-postkovidnom-sindrome/