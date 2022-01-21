Нутрициолог назвала продукт для сохранения молодости

Шпинат: Pixabay

Нутрициолог рассказала о полезных свойствах шпината, передает РИА Новости.

Шпинат богат магнием и кальцием. Минералы способствуют поддержанию нормального кровяного давления и расслаблению сердечной мускулатуры. Поэтому шпинат полезен людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Продукт содержит большое количество клетчатки, благотворно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта.

"Каротиноиды в составе шпината - мощные антиоксиданты. Для всех, кто заботится о сохранении молодости и достаточном уровне энергии в любом возрасте, шпинат должен стать продуктом регулярного употребления", - говорит нутрициолог Лера Лавски.

Специалист порекомендовала шпинат в периоды болезни, так как продукт богат витамином С. Но людям, имеющим проблемы со здоровьем почек, его потребление следует ограничить.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1952260-nutritsiolog-nazvala-produkt-dlya-sohraneniya-molodosti/