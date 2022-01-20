Терапевт рассказала, как правильно закалять организм

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Терапевт рассказала, чем полезен контрастный душ, передает РИА Новости.

Терапевт Анна Ефимова для начала посоветовала во время принятия душа понизить температуру воды на два градуса. Затем медленно облить икры и голени, бедра, и только потом плавно перейти к спине. Сразу обливать все тело прохладной водой опасно.

"Через неделю можно еще понизить температуру на два градуса. Не стоит сразу устраивать себе ледяной душ - вы, скорее всего, простудитесь, но не получите пользу", - говорит Ефимова.

Перед контрастным душем следует разогреваться в течение пяти минут под теплой водой. После чего на 15 секунд включить вначале холодную воду, затем на такое же время теплую.

"Совершите процедуру трижды и завершите ее стоянием под холодной водой. Постепенно доведите продолжительность каждого сеанса до 40-60 секунд", - объяснила терапевт.

Если вариант с обливанием не устраивает, можно начать с обтирания мокрым полотенцем.

Закаливание помогает укрепить иммунитет, разогнать обмен веществ, сделать организм менее восприимчивым к ОРВИ и наладить свой сон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1952048-terapevt-rasskazala-kak-pravilno-zakalyat-organizm/