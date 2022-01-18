Врач назвала полезную для организма привычку с утра

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Гастроэнтеролог рассказала, какая утренняя привычка является полезной для организма, передает Sputnik Россия.

Стакан воды с утра натощак действительно является полезной привычкой.

"Запускаются все процессы, желудок будет работать четко по часам, у человека будет хорошее настроение, чистая кожа, хорошая микрофлора. С точки зрения гастроэнтерологии происходит срабатывание одного из базовых рефлексов - желудочно-кишечного, то есть поступление воды натощак стимулирует перистальтику кишечника", - говорит гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Но есть нюанс. Температура воды должна быть комнатной температуры. А если человек страдает болями в животе, то и вовсе более теплой.

Некоторые могут добавлять в стакан воды немного апельсинового или лимонного сока. Только это может нанести вред людям с болезнями ЖКТ или обострениями. К примеру, если человек страдает гастритом, такой напиток, в особенности холодный, может вызвать боли или спазмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1951632-vrach-nazvala-poleznuyu-dlya-organizma-privychku-s-utra/