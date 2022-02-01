Как правильно подобрать уход за лицом: типы и состояния здоровья кожи

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Сухая, жирная, нормальная, комбинированная, чувствительная — каждый тип кожи нуждается в индивидуальном уходе. Как примерно должен выглядеть ежедневный набор процедур для кожи разных типов, объясним ниже.

Существуют четыре основных типа кожи: сухая, нормальная, жирная и комбинированная. Принадлежность к каждому из них зависит от того, насколько активно выделяется кожное сало.

С этим показателем связаны внешний вид кожи, количество и видимость пор, скорость старения и образования морщин. Если ваша кожа шелушится, блестит или делает сразу и то и другое, скорее всего, вы неправильно за ней ухаживаете.

О том, как определить свой тип кожи и выбрать правильный уход, рассказывает косметолог Татьяна Дасис в своем Instagram-блоге.

«Домашний уход необходим всем. Это основа, база. Конечно, если вы хотите сохранить свою кожу молодой, здоровой и красивой.

Любые салонные процедуры не имеют смысла без него», - предупреждает эксперт (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Домашний уход основан на «трех китах»:

Очищение. Тонизирование. Крем по типу кожи.

«Этого вполне достаточно. Можно также добавить маску и сыворотку для лучшего эффекта.

Основная проблема в том, чтобы правильно определить тип кожи и в соответствии с этим подобрать уходовые средства», - пишет специалист.

Какие бывают типы кожи:

сухая;

нормальная;

комбинированная;

жирная.

«Ошибка многих в том, что тип кожи они принимают за состояние. Обезвоженная кожа может быть при любом типе, а обезвоженная жирная кожа страдает вдвойне - ей сухо и сальные железы продуцируют еще больше кожного сала, она становится еще более жирной, появляются воспаления.

В порах вместе с жиром скапливаются частички старой кожи, развиваются бактерии, вызывая отеки и покраснения, прыщи, воспаление и т.д.

Красота кожи невозможна без грамотного ухода, но он даст результат лишь в том случае, если косметика соответствует вашему типу кожи», - пишет специалист.

Нормальный тип кожи лица

«Людям с нормальной кожей можно позавидовать — у них нет черных точек и жирного блеска, им не знакомы шелушение и чувство стянутости», - говорит косметолог.

Для ухода за такой кожей нужно немного:

ежедневное очищение;

регулярное отшелушивание;

увлажнение.

Сухой тип кожи

Понять, что у вас сухая кожа, просто. Чаще всего на ней практически не видны поры и нет жирного блеска. С одной стороны, это отлично: нет блеска — нет проблем.

А с другой стороны, в этом и есть проблема: сальные железы работают плохо, отсюда острая нехватка липидов, а, значит, и защиты.

Характеристики сухой кожи:

тонкая;

с заметной сеточкой капилляров;

тусклая;

чувствительная к перепадам температур.

Жирный тип кожи

Перепутать этот тип кожи с другим невозможно. Чаще всего:

жирная кожа начинает блестеть почти сразу после умывания;

на ней заметны расширенные поры;

имеется склонность к высыпаниям и воспалениям.

Комбинированный тип кожи

Кожа такого типа встречается у большинства людей. Вы принадлежите к их числу, если у вас:

кожа жирная в области Т-зоны (лоб, нос, подбородок);

на остальных участках — нормальная.

Чувствительный тип кожи

«Это скорее подтип, то есть состояние, которое может быть свойственно любому типу», - говорит специалист.

Этот тип можно опознать по таким признакам:

отличается повышенной раздражительностью;

на большинство косметических средств реагирует покраснением;

негативно переносит перепады температур;

обнаруживает шелушение, чувство стянутости, зуд.

Подробнее о том, как определить свой тип кожи и подобрать соответствующий правильный уход, смотрите в нижеприведенном видео от косметолога Наталии Баховец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/beauty/1953978-kak-pravilno-podobrat-uhod-za-litsom-tipy-i-sostoyaniya-zdorovya-kozhi/