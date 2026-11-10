Более 400 страниц обвинений: Эммануэль Макрон и его супруга снова судятся с журналисткой
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Эммануэль и Брижит Макрон вновь обратились в суд США против Кэндис Оуэнс, обвинив ее в распространении ложных утверждений о первой леди Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали новый иск против американской журналистки Кэндис Оуэнс. Супруги обвиняют ее в распространении ложных утверждений о том, что первая леди Франции родилась мужчиной, передает РИА Новости со ссылкой на перевод публикации газеты Parisien.
Слухи о половой принадлежности первой леди Франции неоднократно становились поводом для многочисленных публикаций в интернете. Интерес к теме подогрел документальный фильм американской журналистки Кэндис Оуэнс о Брижит Макрон, что вызвало новую волну обсуждений и подтолкнуло президентскую чету подать на нее в суд за клевету.
"Брижит и Эммануэль Макрон на прошлой неделе подали новый иск в США против инфлюэнсера Кэндис Оуэнс, которую обвиняют в распространении ложной информации о том, что супруга президента является трансгендером", - пишет газета.
По ее информации, иск был подан в федеральный суд штата Теннеси 4 ноября.
Брижит и Эммануэль Макроны обвиняют американскую журналистку в том, что после подачи первоначального иска летом 2025 года она "не прекратила" распространять свои заявления, а, напротив, "усилила распространение лжи" о них.
В документе объемом более 400 страниц перечислены около 88 эпизодов предполагаемой клеветы.
Журналистка заявляла, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.
Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании. Он также сообщил, что Макроны готовы предоставить в суде США фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной.
Ранее мы сообщали, что скончалась французская журналистка Наташа Рей, которая заявляла ранее, что жена президента Франции Эммануэля Макрона - Брижит Макрон - родилась мужчиной.
Напомним, осенью 2024 года мы писали, что в Париже вынесли приговор женщинам, заявившим, что жена Макрона родилась мужчиной. Тогда сообщалось, что они были приговорены к условному штрафу в размере 500 евро.
Также их обязали выплатить 8 тыс. евро компенсации самой Брижит и 5 тыс. евро ее брату Жан-Мишелю Тронье.
В июле 2025 года суд в Париже оправдал Наташу Рей.
Добавим, согласно информации на сайте 24SMI, Брижит Мари-Клод Тронье родилась 13 апреля 1953 года на севере Франции, в живописном регионе Пикардия. Отец Брижит Жан Тронье - владелец сети кондитерских магазинов, мать Симона Пуйоль - домохозяйка. Детство будущей первой леди прошло в городе Амьене. В семье Тронье было шестеро детей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2454801-bolee-400-stranic-obvineniy-emmanuel-i-brizhit-makron-snova-sudyatsya-s-zhurnalistkoy/
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