"С точки зрения географии другая страна": в Кремле ответили на слова Трампа о границах Украины

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на слова Дональда Трампа об изменении границ Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп по время интервью журналисту Россу Даутхату намекнул на изменение границ Украины.

После пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил, что с географической точки зрения Украина уже другая страна, а реалии на земле очевидны.

"Я рекомендовал бы вам адресовать ваши вопросы президенту Трампу. Что касается формы Украины, то с точки зрения географии это уже другая страна. Реалии на земле очевидны, и вряд ли их кто-то может отрицать", - сказал журналистам Песков.

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