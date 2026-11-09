СМИ: Стало известно, чем занимается в заключении экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро

Источники сообщили, что экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро, который сейчас заключен в нью-йоркской тюрьме, углубился в изучение религии, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает РБК со ссылкой на New York Times, экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро, который сейчас находится в заключении в нью-йоркской тюрьме в Бруклине, проводит много времени за изучением Библии и Корана.

Отмечается, что Мадуро также встречается с тюремными капелланами, включая священника и раввина.

Издание напоминает, что после ареста Мадуро публично заявлял о своем сефардском еврейском происхождении. Его окружение отмечало, что ранее он не выражал интереса к своему происхождению и к религии.

Также NYT получило данные о состоянии здоровья супруги экс-президента Венесуэлы Силии Флорес. По данным источников, она находится в "более шатком" положении по сравнению с супругом.

На момент захвата семьи Мадуро в январе она восстанавливалась после гистерэктомии (операция по удалению матки). Уже в заключении ей был назначен нитроглицерин от болей в груди - ее адвокаты считают, что в июле у нее мог быть сердечный приступ. Также она потеряла два зуба.

Флорес провела три месяца в одиночной камере, а после перевода в общую пострадала от перцового баллончика, использованного для разгона драки между заключенными.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.