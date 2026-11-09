СМИ: Стало известно, чем занимается в заключении экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро
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Источники сообщили, что экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро, который сейчас заключен в нью-йоркской тюрьме, углубился в изучение религии, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Как сообщает РБК со ссылкой на New York Times, экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро, который сейчас находится в заключении в нью-йоркской тюрьме в Бруклине, проводит много времени за изучением Библии и Корана.
Отмечается, что Мадуро также встречается с тюремными капелланами, включая священника и раввина.
Издание напоминает, что после ареста Мадуро публично заявлял о своем сефардском еврейском происхождении. Его окружение отмечало, что ранее он не выражал интереса к своему происхождению и к религии.
Также NYT получило данные о состоянии здоровья супруги экс-президента Венесуэлы Силии Флорес. По данным источников, она находится в "более шатком" положении по сравнению с супругом.
На момент захвата семьи Мадуро в январе она восстанавливалась после гистерэктомии (операция по удалению матки). Уже в заключении ей был назначен нитроглицерин от болей в груди - ее адвокаты считают, что в июле у нее мог быть сердечный приступ. Также она потеряла два зуба.
Флорес провела три месяца в одиночной камере, а после перевода в общую пострадала от перцового баллончика, использованного для разгона драки между заключенными.
Захват Николаса Мадуро и его жены
Напомним, в ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. После чего Трамп заявил, что США нанесли масштабные удары, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны вместе с женой.
Верховный суд Венесуэлы постановил, что вице-президент страны Делси Родригес будет временно исполнять обязанности президента. Судебный процесс над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой в США начнется 1 июня 2027 года - заявили в суде Нью-Йорка.
Недавно Мадуро отправил своей семье фотографии из тюрьмы. А в сентябре Мадуро и Силия Флорес в среду попросили судью снять с них обвинения в наркоторговле.
8 октября стало известно, что большое жюри присяжных федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк утвердило обновленные обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес, по которым им вменяется сговор с целью осуществления пыток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2453916-smi-stalo-izvestno-chem-zanimaetsya-v-zaklyuchenii-eks-prezident-venesuely-nikolas-maduro/
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