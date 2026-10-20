Зверское убийство россиян Назимовых в Таиланде: обвиняемые признали вину в суде
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Обвиняемые в жестоком убийстве 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа граждане Таиланда признали вину в суде, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.
По данным издания, местная газета Manager Online сообщила, что обвиняемые в убийстве двух россиян в Паттайе - 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин - признали вину по всем девяти пунктам обвинения.
Отмечается, что на предыдущем заседании 1 октября оба фигуранта отрицали обвинение в предумышленном убийстве по предварительному сговору, а Кыттхонг отказывался признавать вину в изнасиловании.
"Суд рассмотрел заявление матери погибших Зарины Назимовой и с согласия прокуратуры, подтвердившей статус потерпевшей, допустил россиянку к участию в процессе в качестве соистца по статьям Уголовного кодекса Таиланда об изнасиловании и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Допрос свидетелей обвинения в присутствии обоих фигурантов назначен на 30 ноября", - сказано в публикации.
Убийство брата и сестры Назимовых в Таиланде
Напомним, россияне пропали утром 26 июля, позднее их мотоцикл Honda ADV 150 обнаружили разобранным на части и закопанным в районе старого кладбища в провинции Чонбури.
Позже были задержаны двое подозреваемых, которые сознались в убийстве 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа. По их показаниям, они хотели украсть мотоцикл, однако, когда молодые люди оказали сопротивление, застрелили младшего брата, а затем забили до смерти его старшую сестру.
Также подозреваемые указали место захоронения тел. Рядом с россиянами нашли трех мертвых тайцев: мужчину, женщину и девочку.
Вскоре собравшаяся у полицейского участка в Таиланде толпа потребовала смертной казни для подозреваемых в убийстве сестры и брата из России, а также местной семьи.
Премьер-министр Таиланда высказался о жестоком убийстве россиян и назвал трагедию "страшным позором" для страны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2445150-zverskoe-ubiystvo-rossiyan-nazimovyh-v-tailande-obvinyaemye-priznali-vinu-v-sude/
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