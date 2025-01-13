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"На обучение, не на войну". Что известно о солдатах из Северной Кореи, взятых в плен украинцами

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Пленный
Пленный. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов передать Пхеньяну двух северокорейских солдат, захваченных ВСУ в Курской области, в обмен на украинских военнопленных в России. В Кремле это предложение комментировать отказались.

О том, что двое воевавших в Курской области против ВСУ военных КНДР находятся в плену в Украине, украинские власти заявили в субботу. В воскресенье Зеленский опубликовал видео допроса и выложил фотографии северокорейцев.

"Кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, бесспорно, будут и другие. Это вопрос времени, когда нашим ребятам удастся захватить еще, — сказал Зеленский. — Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России".

В понедельник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Зеленского.

"Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому что предлагал. Мы продолжаем процесс обсуждения возможных обменов. Мы в этом заинтересованы. Процесс идет нелегко. Но для нас важна жизнь каждого нашего военного, находящегося в плену", — цитирует Пескова телеграм-канал "Вы слушали Маяк".

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что двое северокорейцев, взятых в плен 9 января, находятся в Киеве и получают медицинскую помощь. Они говорят только на корейском языке, их допрашивают при содействии сотрудников разведки Южной Кореи.

По заявлению украинской стороны, у одного из пленных нашли российский военный билет, выданный на имя другого человека. Он рассказал, что родился в 2005 году и служит в армии КНДР с 2021 года в должности стрелка.

По данным СБУ (со слов пленного), он думал, что едет в Россию на обучение, а не на войну, при этом документ ему выдали в России осенью 2024 года. Он также сообщил, что некоторые боевые подразделения Северной Кореи в то время прошли недельную подготовку.

У другого солдата не было при себе никаких документов. По его показаниям, он 1999 года рождения и служит в должности снайпера-разведчика с 2016 года.

Фотографии двух пленных солдат, где у одного из них забинтована голова и подбородок, а у другого обе руки, опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. "Не должно оставаться никаких сомнений в том, что российская армия зависит от военной помощи Северной Кореи", — заявил он.

Пленный
Пленный. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский также поделился фотографией российского военного билета — в нем указано, что документ выдан на имя жителя Тывы Антонина Аранчына, родившегося в октябре 1998 года в тывинском городе Туране.

Издание «Агентство» (причислено в России к "иноагентам") выяснило, что Антонин Аранчын — реальное лицо. Человек с теми же фамилией, именем, отчеством и датой рождения живет в Тыве. Единственное отличие в его личных данных — место рождения: в военном билете указан город Туран, а в паспорте Аранчына — село Эрзин (также находится в Тыве). Дозвониться до Аранчына и его родственников "Агентству" не удалось.

Россия не отрицает использование северокорейских войск в боевых действиях против Украины. Владимир Путин заявил в октябре прошлого года, что это "суверенное решение" его страны, размещать такие войска или нет.

В конце прошлого года Украина и Южная Корея сообщили, что Пхеньян отправил в Россию не менее 10 тысяч военнослужащих.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила в понедельник, что более 300 северокорейских солдат погибли, сражаясь на стороне России, и по меньшей мере 2700 были ранены. Подтверждения этой информации из независимых источников нет.

Сообщения об участии северокорейских военных в боевых действиях на стороне России поступают из Курской области, куда в августе 2024 года вторглись ВСУ. За это время россиянам удалось отбить часть своей оккупированной территории, но украинские войска по-прежнему удерживают десятки населенных пунктов области, включая райцентр Суджу.

Сейчас там продолжаются кровопролитные бои. По сообщениям российских Z-блогеров, российская армия пытается наступать к северо-западу, северу, северо-востоку и югу от Суджи и имеет небольшое продвижение на этих направлениях. Однако американский Институт изучения войны (ISW) не обнаружил подтверждения информации о продвижении российских войск.

"Геолокационные кадры, опубликованные 11 января, показывают, что украинские войска сохраняют позиции в Погребках (к северо-западу от Суджи), несмотря на недавние заявления о том, что российские войска захватили населенный пункт", — пишет ISW.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2211168-na-obuchenie-ne-na-voynu-chto-izvestno-o-soldatah-iz-severnoy-korei-vzyatyh-v-plen-ukraincami/

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