Чрезвычайное положение объявлено в столице Перу из-за протестов (видео)
Опубликовано:
Временный президент Перу Хосе Хери заявил о введении чрезвычайного положения в столице страны сроком на 30 дней - это предполагает использование вооруженных сил совместно с полицией.
По данным телеканала Al Jazeer, режим вступает в силу с сегодняшнего дня, 22 октября, и продлится 30 дней. Совет министров одобрил введение в Лиме режима ЧП.
Введение ЧП предполагает использование вооруженных сил совместно с полицией для поддержания общественного порядка.
Хосе Хери надеется, что это позволит восстановить мир, спокойствие и доверие миллионов перуанцев.
По информации РИА Новости, протесты вспыхнули после импичмента президента - Дина Болуарте 10 октября была отстранена от должности главы государства.
Еще в конце прошлой недели правительство страны заявило о скором введении чрезвычайного положения - власти приступили к подготовке конкретных мер.
Подчеркивается, что в последние годы в Перу сложилась крайне сложная ситуация с преступностью: убийства, грабежи, вымогательства и угрозы малым предпринимателям со стороны преступных группировок и банд. Люди несколько раз объявляли забастовки, выходили на протесты.
There's a revolution in Peru.— I am Chege (@_James041) October 17, 2025
Causes; Corruption, unemployment, unfulfilled promises and attack on social media by the government.#RejectCyberCrimeLaw #RutoMustGoNow pic.twitter.com/PJSp0Z6tAq
A "Generation Z demonstration" takes to the streets of #Peru against the new interim government of José Jerí. Protesters clashed with riot police near Congress, lighting fireworks and throwing rocks. pic.twitter.com/9dE8As2CWQ— Mina (@Mina696645851) October 16, 2025
DEADLY PROTESTS SHAKE PERU AS ANGER OVER CRIME BOILS OVER— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 16, 2025
Thousands took to the streets over rising extortion and contract killings across the country.
A 32-year-old man was killed and over 100 injured, including 78 police.
Protesters clashed with riot cops near Congress,… https://t.co/v0Ix3vKl9r pic.twitter.com/wrIHNuhHjj
Отметим, что недавно примерно 7 млн человек приняли участие в протестной акции "Нет королям", направленной против политики президента США Дональда Трампа.
А в Ирландии акция протеста переросла в столкновения с полицейскими. Больше 2 тыс. человек бросали в сотрудников правоохранительных органов различные предметы и портили городское имущество.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2300199-v-stolice-peru-obyavleno-chrezvychaynoe-polozhenie-iz-za-protestov/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах