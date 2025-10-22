jitsu gif
    "Кидали кирпичи, подожгли фургон": беспорядки вспыхнули в Ирландии

    Опубликовано:

    Беспорядки в Ирландии
    Беспорядки в Ирландии. Фото: Natalia Campos/Getty Images

    В Ирландии акция протеста переросла в столкновения с полицейскими. Больше 2 тыс. человек бросали в сотрудников правоохранительных органов различные предметы и портили городское имущество.

    Как сообщает Sky News, в пригороде столицы Ирландии, Дублине, два дня проходят акции протеста около гостиницы Citywest Hotel, где размещаются просители убежища.

    Причиной демонстраций стало предполагаемое преступление сексуального характера, которое утром в понедельник поблизости от отеля было совершено в отношении 10-летней девочки. В нем обвиняют 26-летнего мигранта.

    Вчерашние массовые протесты переросли в беспорядки. Люди бросали в полицейских фейерверки, кирпичи, стеклянные бутылки и другие предметы. Нападению с помощью лазеров подверглись вертолет, также был подожжен полицейский фургон.

    Некоторые протестующие, как сообщила полиция, были вооружены инструментами и садовыми вилами.

    По информации The Guardian, в акции протеста участвовало порядка 2 тыс. человек. Полицейские, некоторые со щитами, касками и на лошадях, оттеснили толпу. Шесть человек были арестованы за нарушение общественного порядка.

    Ирландский министр юстиции Джим О’Каллаган заявил, что что использование преступления теми, кто хочет "посеять раздор в нашем обществе, не является неожиданностью".

    "Это неприемлемо и повлечет за собой решительные меры", - пообещал он.

    Комиссар полиции Джастин Келли, в свою очередь, подчеркнул, что протест был не мирным, а действия активистов можно охарактеризовать только как хулиганство. Толпа была настроена исключительно на насилие, и власти начнут процесс установления личности виновных и привлечения их к ответственности.

    Напомним, летом в Северной Ирландии разъяренные толпы выходили на улицы в городе Баллимина на протесты против мигрантов - участники акций устроили беспорядки, которые вспыхнули из-за изнасилования девочки мигрантами.

    А в Армении мэра Гюмри задержали по обвинению в получении взяток, после чего на акции протеста в его поддержку были задержаны 23 человека.

