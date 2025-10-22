"Кидали кирпичи, подожгли фургон": беспорядки вспыхнули в Ирландии

В Ирландии акция протеста переросла в столкновения с полицейскими. Больше 2 тыс. человек бросали в сотрудников правоохранительных органов различные предметы и портили городское имущество.

Как сообщает Sky News, в пригороде столицы Ирландии, Дублине, два дня проходят акции протеста около гостиницы Citywest Hotel, где размещаются просители убежища.

Причиной демонстраций стало предполагаемое преступление сексуального характера, которое утром в понедельник поблизости от отеля было совершено в отношении 10-летней девочки. В нем обвиняют 26-летнего мигранта.

Breaking News : Riots erupt across Ireland as African is charged with sexual attack on 10 year old Irish Child at Migrant centre....2,000 men torch Polece vans, buses and Trams. Rioting now spreading.

More updates shortly. pic.twitter.com/fMV7xTxCUr — Knights Templar International (@KnightsTempOrg) October 21, 2025

Вчерашние массовые протесты переросли в беспорядки. Люди бросали в полицейских фейерверки, кирпичи, стеклянные бутылки и другие предметы. Нападению с помощью лазеров подверглись вертолет, также был подожжен полицейский фургон.

Некоторые протестующие, как сообщила полиция, были вооружены инструментами и садовыми вилами.

After another rape of a child in Ireland by an invader the Irish people people have took to the streets.

How many more of our children have to suffer at the hands of these animals? pic.twitter.com/3pyoy8IC3T — PATRIOTS OF BRITAIN (@POB4LIFE) October 22, 2025

По информации The Guardian, в акции протеста участвовало порядка 2 тыс. человек. Полицейские, некоторые со щитами, касками и на лошадях, оттеснили толпу. Шесть человек были арестованы за нарушение общественного порядка.

Ирландский министр юстиции Джим О’Каллаган заявил, что что использование преступления теми, кто хочет "посеять раздор в нашем обществе, не является неожиданностью".

"Это неприемлемо и повлечет за собой решительные меры", - пообещал он.

LIVE: CITYWEST, DUBLIN



The Irish have had enough!!!



This protest is happening because an illegal immigrant has been charged with r@pe of a 10 year old girl pic.twitter.com/fsSmf6Gm8f — ‘Far Right’ Scouser (@UKPatriot0) October 21, 2025

Комиссар полиции Джастин Келли, в свою очередь, подчеркнул, что протест был не мирным, а действия активистов можно охарактеризовать только как хулиганство. Толпа была настроена исключительно на насилие, и власти начнут процесс установления личности виновных и привлечения их к ответственности.

Напомним, летом в Северной Ирландии разъяренные толпы выходили на улицы в городе Баллимина на протесты против мигрантов - участники акций устроили беспорядки, которые вспыхнули из-за изнасилования девочки мигрантами.

А в Армении мэра Гюмри задержали по обвинению в получении взяток, после чего на акции протеста в его поддержку были задержаны 23 человека.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.