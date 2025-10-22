СМИ: Беременную не пропустили в больницу из-за кортежа президента в Туркменистане. Она умерла

В Туркменабаде муж беременной женщины вез ее в больницу - машину не пропустили из-за кортежа президента Бердымухамедова. Женщина скончалась, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как сообщает издание со ссылкой на туркменскую службу "Радио Свобода", в Туркменабаде 15 октября женщина на седьмом месяце беременности умерла из-за силовиков, не пропускающих машину во время проезда кортежа президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

В этот день Сердар Бердымухамедов участвовал в церемонии закладки фундамента нового комплекса. Из-за визита главы государства в городе перекрыли почти все улицы, движение транспорта и пешеходов ограничили.

Как утверждается, супруг погибшей женщины вез ее в больницу, но по дороге их остановили силовики и не позволили проехать.

"Мужчина на коленях просил их пропустить, но ему сказали идти в районную больницу через переулки. По пути женщина умерла у него на руках. Когда они добрались до больницы, врачи сказали, что помочь уже ничем нельзя", - говорится в публикации.

По информации издания, к мужчине пришли сотрудники службы безопасности и потребовали, чтобы он не разглашал информацию. Как сообщили местные жители, дом семьи охраняют силовики, а самому мужчине угрожают.

Работники больницы рассказали, что в день визита президента даже машины скорой помощи не могли выехать.

Власти Туркменистана не комментируют случившееся. Местные СМИ о происшествии не сообщают, резюмируют авторы статьи.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Алматы полицейские помогли доставить роженицу в роддом. Из-за пробок на улицах мегаполиса женщина и ее супруг боялись не успеть. Буквально через полчаса после приезда в медучреждение женщина благополучно родила.

В июле произошел подобный случай, но с другим финалом - также в Алматы полицейские пытались доставить роженицу в роддом, но не успели - ребенок появился на свет прямо в патрульной машине.

