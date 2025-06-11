Вторую ночь подряд в Северной Ирландии проходят антимигрантские протесты (видео)

Разъяренные толпы уже второй вечер выходят на улицы в североирландском городе Баллимина на протесты против мигрантов - участники акций устроили беспорядки, пишет Sky News.

Полиция по всей стране была призвана на помощь, чтобы противостоять нарастающей угрозе.

Главные дороги превратились в зону боевых действий: пожары посреди проезжей части, горящие автомобили и разбитые стекла, пишет издание.

Сообщается, что участники беспорядков забрасывали полицейские машины кирпичами и бутылками с зажигательной смесью.

Были сожжены несколько домов.

По данным NYT, в результате беспорядков на улицах города пострадали 15 полицейских, некоторым потребовалась медпомощь в больнице.

По информации РИА Новости, беспорядки вспыхнули из-за изнасилования девочки мигрантами.

В понедельник вечером перед местным судом предстали два 14-летних подростка по обвинению в попытке изнасилования. Также, по информации издания, подростки, которые предстали перед судом, давали показания на румынском языке.

Сообщается, что люди из толпы, собравшейся недалеко от места предполагаемого нападения для поддержки семьи жертвы, вступили в стычки с полицией, забросали правоохранителей камнями и краской, соорудили баррикады и начали громить и поджигать дома.

Как пишет РБК, предполагаемый случай изнасилования девочки произошел в Баллимине вечером 7 июня.

Семья предполагаемой жертвы осудила насилие, но поблагодарила протестующих за поддержку.

Отметим, что летом прошлого года в британских городах произошли волнения после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты, еще восемь детей и двое взрослых были ранены.

Протесты затронули города Англии и Северной Ирландии.

Власти Соединенного Королевства сообщали о задержании сотен протестующих.