    Юлия Павлова
    Юлия Павлова
    Редактор

    Беспорядки начались в Армении из-за задержания мэра за взятки

    Опубликовано:

    Задержание мэра Гюмри
    Задержание мэра Гюмри. Кадр из видео: t.me/SputnikARM

    В Армении мэра Гюмри задержали по обвинению в получении взяток, после чего на акции протеста в его поддержку были задержаны 23 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

    Как сообщает издание, антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна - оппозиционного мэра Гюмри.

    Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города.

    В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.

    После чего уже в пресс-службе МВД Армении представителям издания рассказали, что на состоявшейся сегодня акции в поддержку мэра Гюмри были задержаны более 20 человек.

    "По моим сведениям, подвергнуты приводам 23 человека", - заявил собеседник агентства.

    Как отмечают авторы статьи, Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он возглавлял список компартии Армении. За избрание Гукасяна проголосовали 18 членов горсовета из 33.

    Добавим, видео с мест событий в Гюмри публикуют в Сети.

    По последним событиям в Армении напомним, как стало известно, 34 депутата поддержали выражение премьер-министру страны Николу Пашиняну вотума недоверия - для запуска процесса оппозиционерам осталось получить согласие еще двоих.

    Несколько дней назад президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна "соотечественником" президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    А незадолго до этого премьер-министр Албании на саммите в Копенгагене пошутил с Макроном об оговорке Трампа, что тот закончил "войну Албании с Азербайджаном".

