Сразу на двух европейских заводах, перерабатывающих российскую нефть, случились пожары и взрыв (видео)

Крупный пожар случился на нефтеперерабатывающем заводе недалеко от столицы Венгрии - Будапешта. Жители говорят, что слышали взрыв, но на НПЗ это отрицают.

О пожаре на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Венгрии в Сазхаломбатте, вспыхнувшем в понедельник вечером, сообщает Euronews со ссылкой на руководство венгерской нефтяной компании MOL.

Отмечается, что этот НПЗ является самым современным НПЗ Венгрии и получает сырую нефть из России по трубопроводу Барацаг.

There was an explosion at the Petrotel-Lukoil factory in Romania. It is owned by the Russian company Lukoil. The annual capacity of this refinery is 2.5 million tonnes, making it one of the largest in #Romania. pic.twitter.com/o4C8gljDBl — Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) October 21, 2025

На самом заводе отмечают, что никаких признаков внешнего воздействия не было, а громкий звук, который слышали местные жители, не был взрывом.

"Взрыва не было, мы не зафиксировали никакого взрыва. С этим можно было бы спутать то, что в экстренных случаях мы выпускаем газ, который образуется на факеле, и он имеет сильный звуковой эффект, поэтому взрыва не было", - заявил Пулай.

РИА Новости пишут, что после случившегося премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением в соцсетях.

"Мы проведем самое тщательное расследование обстоятельств пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте", — пообещал он.

Согласно официальным данным, пожар локализован, пострадавших нет.

Тем временем "Коммерсант" сообщает, что в понедельник взрыв и пожар случились на еще одном европейском НПЗ, перерабатывающем российскую нефть, - ЧП произошло на заводе Petrotel-Lukoil в Плоешти на юге Румынии.

Coincidence? Two oil refineries go up in flames in Eastern Europe on the same day - both tied to the Druzhba pipeline and ruZZian Lukoil.#Hungary the MOL refinery caught fire Monday evening...witnesses reported hearing an explosion beforehand. pic.twitter.com/h5vO028JFv — Aurora Borealis (@aborealis940) October 21, 2025

Как пишет издание, этот НПЗ является дочерним предприятием российской компании и одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии с годовой мощностью переработки 2,5 млн тонн.

В момент взрыва румынский НПЗ не работал, так как был остановлен 17 октября на плановые технические осмотры. Однако в инциденте пострадал 57-летний рабочий — он получил серьезные травмы ноги и головы в результате детонации.

В компании подтвердили, что на заводе прогремел взрыв в канализационной системе.

"Проводятся профилактические мероприятия с целью недопущения повторения ситуации, а также расследование инцидента. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и деятельности предприятия нет", - добавили в компании.

Точные причины обоих ЧП пока не названы.

Примечательно, что в Будапеште в ближайшие недели должна была состояться встреча Трампа и Путина. Однако вчера в СМИ появилась информация, что главы РФ и США не встретятся. Трамп, комментируя эти сообщения, заявил, что не хочет тратить время впустую.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.