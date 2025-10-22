jitsu gif
    Сразу на двух европейских заводах, перерабатывающих российскую нефть, случились пожары и взрыв (видео)

    Опубликовано:

    Пожарные трудятся на месте пожара
    Пожар. Иллюстративное фото: ДЧС Шымкента

    Крупный пожар случился на нефтеперерабатывающем заводе недалеко от столицы Венгрии - Будапешта. Жители говорят, что слышали взрыв, но на НПЗ это отрицают.

    О пожаре на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Венгрии в Сазхаломбатте, вспыхнувшем в понедельник вечером, сообщает Euronews со ссылкой на руководство венгерской нефтяной компании MOL.

    Отмечается, что этот НПЗ является самым современным НПЗ Венгрии и получает сырую нефть из России по трубопроводу Барацаг.

    На самом заводе отмечают, что никаких признаков внешнего воздействия не было, а громкий звук, который слышали местные жители, не был взрывом.

    "Взрыва не было, мы не зафиксировали никакого взрыва. С этим можно было бы спутать то, что в экстренных случаях мы выпускаем газ, который образуется на факеле, и он имеет сильный звуковой эффект, поэтому взрыва не было", - заявил Пулай.

    РИА Новости пишут, что после случившегося премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением в соцсетях.

    "Мы проведем самое тщательное расследование обстоятельств пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте", — пообещал он.

    Согласно официальным данным, пожар локализован, пострадавших нет.

    Тем временем "Коммерсант" сообщает, что в понедельник взрыв и пожар случились на еще одном европейском НПЗ, перерабатывающем российскую нефть, - ЧП произошло на заводе Petrotel-Lukoil в Плоешти на юге Румынии.

    Как пишет издание, этот НПЗ является дочерним предприятием российской компании и одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии с годовой мощностью переработки 2,5 млн тонн.

    В момент взрыва румынский НПЗ не работал, так как был остановлен 17 октября на плановые технические осмотры. Однако в инциденте пострадал 57-летний рабочий — он получил серьезные травмы ноги и головы в результате детонации.

    В компании подтвердили, что на заводе прогремел взрыв в канализационной системе.

    "Проводятся профилактические мероприятия с целью недопущения повторения ситуации, а также расследование инцидента. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и деятельности предприятия нет", - добавили в компании.

    Точные причины обоих ЧП пока не названы.

    Примечательно, что в Будапеште в ближайшие недели должна была состояться встреча Трампа и Путина. Однако вчера в СМИ появилась информация, что главы РФ и США не встретятся. Трамп, комментируя эти сообщения, заявил, что не хочет тратить время впустую.

