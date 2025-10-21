Вынесен приговор стрелявшему в премьера Словакии

В Словакии вынесли приговор по делу о покушении на премьера Роберта Фицо - 72-летнего Юрая Цинтулу приговорили к 21 году заключения, передает РИА Новости.

Решение вынес Специализированный суд по уголовным делам в городе Банска-Быстрица.

Совершенное Цинтулой преступление признали террористическим актом.

"Суд принимает решение о наказании в виде лишения свободы на 21 год", - вынес приговор судья Игорь Кралик.

Защита пыталась доказать, что атака была направлена только на Фицо, а не на все словацкое правительство, поэтому действия обвиняемого нельзя рассматривать как терроризм.

Напомним, в мае прошлого года премьер-министра Словакии Фицо ранили при стрельбе на месте заседания кабмина - в него выстрелили, когда он вышел к общественности.

Когда политик пришел в сознание, он записал видеообращение и обвинил политических оппонентов в разжигании ненависти, которая привела к случившемуся.

